Nuova asfaltatura sulla regionale 465 a Pieria di Prato Carnico

Nuovo asfalto sulla strada regionale 465 in Comune di Prato Carnico.



"Non è stato un intervento di asfaltatura come gli altri - specifica Fvg Strade -, perché la regionale 465 a Pieria, frazione del comune di Prato Carnico, ha delle caratteristiche geometriche che rendono difficoltosa anche la semplice manutenzione come il ripristino dei piani viabili".



Fvg Strade e la Rti composta dalle ditte Aeb Costruzioni Generali, AB Global Service e Ltr Asphalt hanno eseguito la nuova asfaltatura su un tratto nel centro abitato di Pieria, sfiorando le case e i muri del piccolo centro montano friulano.

L’intervento, in paio di ore, è stato portato a termine a regola d’arte come si vede nelle immagini che Fvg Strade ha condiviso sui social.