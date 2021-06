Nuova autobotte antincendio per Camporosso

Un'urgenza importante che non poteva più aspettare per garantire la sicurezza in caso d'incendio. Il Corpo dei pompieri volontari di Camporosso potrà così dotarsi di una nuova autobotte 4x4 con allestimento antincendio e Aib (antincendio boschivo) grazie a un finanziamento di 232.485,93 euro autorizzato dalla Giunta regionale.



Il provvedimento è stato proposto dal vicegovernatore con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi.



"Il sistema regionale integrato di protezione civile - ha evidenziato Riccardi - è un sistema complesso e articolato che si basa sull'interconnessione di tutte le realtà che lo compongono, la cui operatività è garantita dall'efficienza di ogni sua parte. Nel caso di Camporosso l'autobotte in uso ai pompieri volontari ha ormai 40 anni di attività e va certamente sostituita".



Il vicegovernatore ha colto l'occasione per evidenziare l'importanza dei pompieri volontari, "cittadini che vivono il territorio con protagonismo e con generosità come risorse preziose della nostra rete esemplare di Protezione civile. Vanno sempre ringraziati".