Nuova azione 'no vax' a Udine, imbrattata la sede della Regione

Udine nuovamente sfregiata da scritte 'no vax'. Questa volta è stato preso di mira il muro esterno della sede della Regione, in via Sabbadini.

"Il vax uccide" e "Genocidio vaccinale". Queste alcune delle scritte, vergate in rosso, sotto le insegne dell'Amministrazione regionale. Ad accompagnarle l'immancabile simbolo della 'W' cerchiata. Altre frasi no vax, sono apparse sulla recinzione di un vicino cantiere, ai piedi di un'impalcatura allestita per la costruzione di una palazzina.

Si tratta dell'ennesimo atto vandalico avvenuto nel capoluogo friulano da metà dicembre. Dopo aver colpito diverse scuole, l'ospedale e alcuni sottopassi, ora gli autori - ancora impuniti - hanno puntato direttamente alle Istituzioni.