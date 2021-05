Nuova caserma per i Vigili del Fuoco Volontari di Lignano

Si è svolto quest’oggi un incontro fra il Sindaco della Città di Lignano Sabbiadoro Luca Fanotto, il Comandante dei Vigili del Fuoco di Udine I° DIR. Alberto Maiolo ed il Dcs. Valmore Venturini avente ad oggetto la progettazione della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Lignano Sabbiadoro.

Un intervento molto atteso e necessario al fine di adeguare l’attuale sede alle mutate esigenze operative, garantendone una maggiore efficienza e funzionalità. Rispetto all’accordo di programma sottoscritto a fine 2019 relativo ai lavori di straordinaria manutenzione e ampliamento della sede, la progettazione prevede un adeguamento del quadro economico di circa 380 mila euro, per un importo complessivo quindi di 680 mila euro.

L‘intervento prevede la creazione di una autorimessa, attualmente non presente, adatta ad ospitare gli automezzi dislocati, il rifacimento di tutta l’impiantistica interna, dei servizi igienici e degli impianti idrici, con adeguamento dei locali a una migliore funzionalità rispetto alle esigenze del personale.

Nelle parole del Sindaco Fanotto: “Sono molto contento di aver ricevuto il Comandante Maiolo, il quale mi ha già presentato il progetto definitivo dell’intervento. Ho confermato al Comandate Maiolo che l’Amministrazione comunale troverà tutte le risorse necessarie per adeguare il quadro economico, così da garantire tempestivamente l’avvio dei lavori, con approvazione in Consiglio Comunale del progetto definitivo come opera pubblica.

Ritengo, infatti, che la presenza dei Vigili del Fuoco Volontari sul nostro territorio sia fondamentale, una risorsa preziosa che merita tutto il nostro appoggio. Il loro impegno e la loro grande capacità di intervento tempestivo si sono dimostrate fondamentali per la risoluzione di situazioni talvolta anche molto problematiche.

Desidero ringraziare di cuore, inoltre, il Comandante Maiolo per la sua grande professionalità, competenza e disponibilità sempre manifestata e all'attenzione riservata al nostro Comune in molteplici occasioni.”

Nelle parole del Comandante Maiolo: “Grande soddisfazione per il primo obiettivo raggiunto dal Comando che si è fatto carico di espletare tutte le procedure necessarie per poter procedere nella realizzazione dell’opera. Un ringraziamento particolare all’Amministrazione di Lignano e, in particolare al Sindaco Fanotto, per l’attenzione che ha dimostrato e dimostra per la componete volontaria del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che rappresenta un esempio indiscutibile di professionalità e dedizione”.