Nuova condanna per il crac Tonutti Wolagri

Crac Tonutti Wolagri, nuova condanna per tre anni e otto mesi di reclusione. A infliggere la pena è stato il Tribunale di Udine, che ha riconosciuto colpevole di bancarotta fraudolenta l’imprenditore di 72 anni, già condannato a cinque anni di reclusione in un altro processo per il fallimento nel 2015 dell’azienda produttrice di macchine agricole di Remazacco. Il pm Marco Panzeri aveva chiesto tre anni di reclusione.

Al centro del nuovo processo la cessione nel 2009 del contratto di leasing dei capannoni dell’azienda dalla Tonutti Wolagri alla Tonutti Group e il contratto di locazione degli edifici sottoscritto dalle due società l’anno successivo. Per l’accusa, l’operazione privò la Tonutti Wolagri di un rilevante asset patrimoniale, con pregiudizio per la garanzia dei terzi.

Nell’arringa, il difensore di Tonutti, l’avvocato Maurizio Miculan, ha richiamato la congruità dei prezzi di cessione nonché il complessivo vantaggio finanziario goduto dalla società fallita, già riconosciuti nel contenzioso civile davanti al Tribunale delle Imprese di Trieste. Scontato il ricorso in appello.