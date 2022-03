Nuova condanna per l'imprenditore Carletto Tonutti

L’imprenditore Carletto Tonutti, già condannato in altri due processi di primo grado per il crac Tonutti Wolagri a 8 anni e 8 mesi di reclusione complessivi, si è visto infliggere dal Tribunale di Udine una pena di 1 anno e 10 mesi di carcere per una bancarotta preferenziale, questa volta legata al fallimento nel 2016 della Tonutti Group srl. Per lo stesso reato sono stati condannati anche i due figli Fulvio e Gianmaria a 1 anno e 6 mesi di reclusione ciascuno. Tutte le pene sono state sospese.

I due figli, in qualità di amministratori delegati dal 2013 al 2015, erano accusati di aver favorito il padre compensando quasi 200mila euro di crediti da lui vantati nei confronti della srl con alcuni loro debiti per la locazione e gli arredi della villa di Aiello, oltre di aver compensato altri 46mila euro di credito vantati dal padre prelevandoli dalla cassa della società. Inoltre, gli avrebbero liquidato oltre 130mila euro a titolo di compensi amministratori. Il tutto a danno degli altri creditori della Tonutti Group.

I tre, infine, sono stati assolti perché il fatto non sussiste dai reati di bancarotta patrimoniale e di bancarotta semplice.