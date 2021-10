Nuova minaccia per il lupo in Friuli: avvistati esemplari ibridati con il cane

Nel corso dell'estate i Carabinieri forestali di Tarvisio, in collaborazione con l'Associazione Progetto Lince Italia, ha documentato la presenza di un branco di lupi nell'area del Tarvisiano. Il materiale video e fotografico registrato nel corso dei monitoraggi ha evidenziato la presenza di alcuni soggetti che presentano anomalie morfologiche nella colorazione del mantello. Tali anomalie potrebbero potenzialmente indicare fenomeni di ibridazione con il cane, fenomeno che rappresenta una delle principali minacce alla conservazione delle popolazioni di lupo.



L'Amministrazione regionale, in collaborazione con il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità e Progetto Lince Italia, ha acquisito l'autorizzazione da parte del Ministero per la Transizione Ecologica (MITE) e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per catturare e apporre un collare radio e GPS su alcuni individui del branco.



I dati raccolti e l'esito delle analisi genetiche consentiranno di valutare eventuali interventi gestionali da porre in essere sulla base delle indicazioni tecnico-scientifiche del MITE e di ISPRA.