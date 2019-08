Nuova ondata di caldo africano

Afa e caldo, sole e umidità la fanno già da padroni in queste ore, ma il peggio, assicurano le previsioni meteo, deve ancora venire. Ebbene sì, il caldo africano di qualche settimana fa tornerà a farsi sentire con una certa intensità, in particolare nel fine settimana.

“L'Italia tutta sta per essere interessata direttamente da un'intensa ondata di caldo che avrà il suo apice tra il weekend e lunedì prossimo" anticipa il meteorologo Marco Virgilio. "In molte zone del centrosud temperature massime vicine ai 40 gradi, in qualche caso anche di poco superiori. Molto caldo anche al nord con valori fino a 36 gradi sulla pianura Padana e locali puntate a 38 in Emilia”.

E in Friuli Venezia Giulia che tempo farà? “Da oggi sole dai monti al mare con temperature in aumento, nel fine settimana in pianura fino a 36 gradi – afferma Virgilio -. Caldo in attenuazione dal 13 agosto”.

Le previsioni meteo Osmer Arpa Fvg

Venerdì 9 agosto

Cielo in prevalenza sereno, salvo locali nubi basse di prima mattina nelle valli. Venti a regime di brezza.

Sabato 10 agosto

Cielo in prevalenza sereno e farà più caldo specie in pianura, mentre sulla costa la brezza mitigherà leggermente le temperature ma renderà l'atmosfera afosa in serata. Possibile qualche modesto cumulo pomeridiano sui monti, dove lo zero termico salirà oltre i 5000 m.

Domenica 11 agosto

Cielo sereno e farà molto caldo su tutta la regione. Dal pomeriggio non si esclude qualche isolato rovescio verso il Cadore. Sulla costa soffierà Borino.

Lunedì 12 agosto

Cielo sereno e caldo afoso. Dal pomeriggio non si esclude qualche isolato temporale verso il Cadore.