Nuova ondata di maltempo in Friuli

Una nuova ondata di maltempo, in particolare nella zona collinare del Friuli, ha richiesto l'intervento, a San Daniele del Friuli, dei Vigili del Fuoco Volontari della cittadina dei prosciutti. Dal Comando di Udine anche un'autogru per la rimozione di un albero di alto fusto che, a causa del vento, si è schiantato sulla viabilità. La pianta è stata poi tagliata ed è stato possibile ripristinare il transito. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto anche il sindaco di San Daniele del Friuli, Pietro Valent.

Maltempo anche a Chiusaforte, in Val Raccolana dove, questa mattina, oltre alla pioggia, è caduta anche molta grandine. Temperature in picchiata con il termometro che, a Sella Nevea, in centro abitato, ha segnato 13 gradi sopra lo zero.