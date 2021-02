Nuova pavimentazione in via Dei Rizzani

Dal primo al 6 marzo, in via Dei Rizzani a Udine la circolazione subirà delle variazioni per permettere l’esecuzione di lavori di pavimentazione.



Nel tratto compreso tra largo dei Pecile e l’intersezione con vicolo Sillio, saranno istituiti il divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata e il divieto di transito eccetto frontisti, di conseguenza il transito veicolare verrà deviato lungo via Zanon.

Sarà istituto il doppio senso di circolazione, la quale avverrà a velocità particolarmente moderata e tramite eventuale ausilio di personale della ditta e segnaletica adeguata, nel tratto interessato dai lavori.



In via dei Torriani, all’intersezione con via Zanon, sarà istituito l’obbligo di voltare a destra per i veicoli provenienti da via Marinoni e via Girardini.



In via Valvason, all’intersezione semaforica, sarà istituito l’obbligo di voltare a sinistra per i veicoli provenienti dal centro storico.