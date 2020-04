Nuova rete fognaria a Opicina, a maggio partono i lavori

AcegasApsAmga, in collaborazione con il Comune di Trieste, avvierà a inizio maggio i lavori per la realizzazione della rete fognaria di Opicina che in questa prima fase coinvolgeranno parte di via di Prosecco e via del Biancospino. Si tratta della prima fase del progetto che si svilupperà nei prossimi anni nell’abitato di Opicina: l’opera si inserisce a sua volta in un più ampio disegno che coinvolge anche altri centri abitati con l’ottica di collettare tutte le acque reflue delle frazioni dell’Altipiano.



“Questo complesso di interventi - spiega il sindaco Roberto Dipiazza - è stato fortemente voluto dal Comune che traguarda in questo modo un'azione strategica, un’attività che ha visto nel tempo la progressiva riqualificazione del sistema idrico-fognario triestino, con il supporto di AcegasApsAmga. In quest’ambito, oltre alle estensioni delle reti fognarie già avvenute e programmate per il futuro, si aggiungono inoltre la razionalizzazione e la riqualificazione dei piccoli depuratori del territorio e, naturalmente, la realizzazione del nuovo depuratore di Servola.”



Importanti vantaggi per l’ambiente

Caratteristiche tecniche dell’intervento

Modifiche alla viabilità

L’obbligatorietà dell’allacciamento, i costi e la comunicazione ai residenti

L’intervento di AcegasApsAmga porterà, migliorando la funzionalità degli scarichi. La realizzazione della rete porta con sé anche. Infatti, la nuova rete fognaria, un’eccellenza internazionale della depurazione: si tratta dunque di un’opera di grande rilevanza ambientale e, al tempo stesso, di un’opportunità di riqualificazione urbana.per proseguire lungo questa via parallelamente alla ferrovia. L’intervento continuerà da qui lungo. Il percorso seguirà ulteriormente. In aggiunta, in questa fase, i lavori coinvolgeranno una, proseguendo dritto. La lunghezza dell’intervento è pari a circa 1 km di sviluppo lineare, con collettori sia a gravità che in pressione.L’intervento sarà eseguito in modo da, evitando la chiusura del traffico ove possibile: nelle fasi che coinvolgerannoanche per garantire il passaggio delle diverse linee di trasporto urbano della zona., per i tratti coinvolti di volta in volta dal cantiere, sempre allo scopo di ridurre il più possibile i disagi ai cittadini. Il traffico veicolare subirà quindi alcune variazioni temporanee, mentre la viabilità pedonale sarà sempre garantita. Ogni modifica alla viabilità sarà tempestivamente comunicata tramite apposita campagna informativa e cartellonistica stradale.In base all’art. 54 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dalla Consulta d’Ambito e dell’art. 1 del Regolamento di fognatura comunale – è prevista. I costi di realizzazione dell’opera sono a carico di AcegasApsAmga. Rimangono a carico agli utenti, le spese per i lavori impiantistici ed edili da eseguirsi in proprietà privata nonché quelle per l’allacciamento alla pubblica fognatura. AcegasApsAmga, nei prossimi giorni, e comunque prima dell’avvio dei lavori, provvederà a contattare a mezzo lettera i cittadini interessati dall’obbligo di allacciamento. Nella corrispondenza i destinatari troveranno tutte le informazioni necessarie a completare la procedura di allacciamento, oltre a contatti diretti con la multiutility per eventuali richieste di informazioni aggiuntive.