Nuova rotatoria a Lignano Riviera

Sono partiti i lavori per la realizzazione della rotatoria stradale tra Viale delle Arti e Corso dei Continenti a Lignano Riviera. Prima dell'avvio della prossima stagione turistica sarà possibile usufruire di una viabilità sensibilmente migliorata di questo tratto della città. Un intervento importante sotto vari aspetti, che chiude con un quadro economico di 320 mila euro.



“Sono particolarmente soddisfatto che si sia giunti velocemente all’inizio delle lavorazioni per l’attuazione di questo progetto – spiega il sindaco Luca Fanotto -. La nostra Amministrazione ha sempre ritenuto di fondamentale importanza il tema della sicurezza e, in particolar modo, della sicurezza stradale. In questo senso, questa opera potrà risolvere la situazione problematica che si era venuta a creare in questo tratto stradale dove, purtroppo, si registrava da tempo un numero elevato di sinistri stradali”.



“La Città di Lignano si conferma attenta a raccogliere le esigenze di un turismo moderno anche in questo senso – prosegue Fanotto -. D’altronde, la nostra Località prima di tutti ha saputo creare una viabilità urbana incentrata particolarmente sulle rotatorie senza la presenza di alcun semaforo, in un’ottica di maggiore sicurezza, ma anche di fluidità della circolazione veicolare e di decoro della città”.