Nuova rotatoria a Ronchi dei Legionari

E' pronto, a Ronchi dei Legionari, il progetto della rotatoria che, entro un paio di anni, permetterà di veder uscire di scena tutto l'impianto semaforico che, oggi, regola il traffico all'incrocio tra via D'Annunzio, via dei Campi e via Manzoni. Un progetto che, nella sua completezza, vale 2milioni e 700mila euro. Dei quali 1 milione e 65mila euro sono appena stati garantiti, tutta la documentazione è già arrivata, dall'amministrazione regionale attraverso lo strumento della concertazione.



La municipalità ronchese ha già in mano lo studio di fattibilità tecnica ed economica. Ora si procederà all'approvazione del progetto esecutivo e, quindi, alla gara d'appalto per l'avvio dell'importante cantiere previsto per i primi mesi del prossimo anno. Nel progetto finale troveranno posto anche spazi per la mobilità ciclabile, delle vere e proprie piste.

L'importo in carico all'amministrazione comunale è stato previsto attraverso fondi di bilancio e, quindi, l'opera può finalmente iniziare il suo iter. La rotatoria si svilupperà tra l'edificio che ospita “Il Tulipano” e villa Ragusin che ospita il ristorante “Spiller”. Avrà quattro uscite, su via D'Annunzio, due in questo caso, via Manzoni e via dei Campi e saranno anche realizzati due parcheggi, il primo verso piazza Oberdan, il secondo dinanzi all'area scolastica, mentre altri posti auto troveranno posto lungo via dei Campi. Saranno a verde la grande aiuola al centro della rotatoria ed anche in prossimità dei parcheggi e degli svincoli, mentre sono previste anche alcune alberature. La direttrice di traffico dinanzi alla scuola elementare Vittorino Da Feltre si svilupperà verso piazza Oberdan.



Il finanziamento a favore della municipalità ronchese sarà utile proprio per l'implementazione del sistema di scarico delle acque meteoriche ed il nuovo parcheggio e ingresso al plesso scolastico di via D'Annunzio, intervento collegato alla nuova rotonda che sorgerà al posto dell'impianto semaforico oggi esistente.“Non posso che essere felice che la Regione abbia premiato questo nostro progetto – ha detto il sindaco, Livio Vecchiet – e voglio ringraziare gli assessori Pizzimenti e Roberti, tutti i loro uffici ed il consigliere regionale Calligaris per il sostegno che ci è stato offerto. La rotatoria di via D'Annunzio è un'opera molto importante per la viabilità cittadina che consentirà al traffico di essere più snello e scorrevole e ci darà modo di avere a disposizione di posti auto sia al servizio degli edifici scolastici, sia anche degli insediamenti commerciali della zona. E' la concretizzazione di un'altro tassello del nostro programma elettorale, al quale crediamo davvero moltissimo”.