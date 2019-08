Nuova rotatoria tra Colugna e i Rizzi, i residenti preoccupati per l'aumento del traffico

E' uno degli incroci semaforici destinati a essere sostituito da una rotatoria, per gestire in maniera più fluida il traffico che collega Colugna, in Comune di Tavagnacco, e i Rizzi, in Comune di Udine. Un'opera attesa e auspicata che però, a un giorno dall'avvio del cantiere, fa già discutere i residenti, che sui social si esternano preoccupazioni e auspicano nuove soluzioni.

A finire nel mirino i pesanti effetti – a detta dei residenti – dovuti al traffico 'parassita' che si riversa in particolare nelle vie Sondrio, Como, Milano e Brescia, ai Rizzi, su cui 'pesano' le deviazioni obbligatorie per consentire l'esecuzione dei lavori.

Il cantiere tra Rizzi e Colugna, che proseguirà fino al 30 settembre, alimenta interrogativi anche tra i residenti nel comune di Tavagnacco. Alcuni chiedono la riapertura a doppio senso di marcia di via Verdi, attualmente senso unico, anche se non tutti sono concordi con la fattibilità della soluzione.

Nell'area del cantiere è anche in vigore la progressiva limitazione della velocità fino a 30 km/h, ma a detta di molti ciò non basta a rendere sicuro il tratto.

Soprattutto c'è preoccupazione per l'immediato futuro, quando la rotatoria sarà completata. In molti auspicano che Palazzo d'Aronco, come pare sia intenzionato a fare il Comune di Tavagnacco, installi dei rallentatori e imponga la velocità ridotta a 30 km/h anziché gli attuali 50. Le vie Lombardia e Patrioti, infatti, attraversano i due paesi, collegando ciascuna piazza, e si teme che su queste arterie si possa riversare tutto il traffico 'parassita', quello cioè dei non residenti, che transitano su via San Daniele, diretti verso Udine o in periferia.

In molti, infine, auspicano la realizzazione di piste ciclabili che consentano il collegamento tra Rizzi e Colugna per chi usa la bicicletta o si muove a piedi.



Le deviazioni

In via Lombardia, nel tratto compreso tra via Sondrio e via San Daniele in Comune di Tavagnacco, sarà istituito il senso unico di marcia da nord (Colugna) verso sud (Rizzi). All’intersezione con via Sondrio, per i veicoli provenienti da sud, l'istituzione dell’obbligo di svolta a destra o sinistra in via Sondrio, mentre in prossimità dell'intersezione con via Como per i veicoli provenienti da est l'obbligo di svolta a destra,eccetto frontisti fino al civico n. 119.

In via Sondrio, all’intersezione con via Lombardia, i veicoli provenienti da ovest dovranno proseguire diritti o svoltare a sinistra, mentre in via Como, all’intersezione con via Sondrio, i veicoli provenienti da nord potranno solamente proseguire diritti o svoltare a sinistra, eccetto frontisti fino al civico n. 119.

Infine, per i veicoli provenienti da sud (Rizzi) sarà attiva l'istituzione dell’obbligo di proseguire diritti o svolta a destra.