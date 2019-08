Nuova rotatoria tra Colugna e i Rizzi, scattano le deviazioni

Nuova rotatoria tra Colugna, in Comune di Tavagnacco, e i Rizzi, in Comune di Udine, e addio all'incrocio semaforico che interessa le vie San Daniele, Patrioti, Lombardia. Da lunedì 5 agosto, infatti, e fino a lunedì 30 settembre i lavori di costruzione della nuova rotatoria comporteranno una serie di limitazioni e deviazioni alla viabilità.

In via Lombardia, nel tratto compreso tra via Sondrio e via San Daniele in Comune di Tavagnacco, sarà istituito il senso unico di marcia da nord (Colugna) verso sud (Rizzi). All’intersezione con via Sondrio, per i veicoli provenienti da sud, l'istituzione dell’obbligo di svolta a destra o sinistra in via Sondrio, mentre in prossimità dell'intersezione con via Como per i veicoli provenienti da est l'obbligo di svolta a destra,eccetto frontisti fino al civico n. 119.



In via Sondrio, all’intersezione con via Lombardia, i veicoli provenienti da ovest dovranno proseguire diritti o svoltare a sinistra, mentre in via Como, all’intersezione con via Sondrio, i veicoli provenienti da nord potranno solamente proseguire diritti o svoltare a sinistra, eccetto frontisti fino al civico n. 119.



Infine, per i veicoli provenienti da sud (Rizzi) sarà attiva l'istituzione dell’obbligo di proseguire diritti o svolta a destra.

Le limitazioni alla circolazione e alla sosta saranno segnalate conl'apposizione di segnaletica stradale e sarà in vigore anche la progressiva limitazione della velocità fino a 30 km/h in prossimità e corrispondenza del cantiere.