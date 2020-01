Nuova segnaletica orizzontale, tra stupore, errori e distrazioni

Refusi, sbagli, errori o veri e propri 'orrori' capitano a tutti, non solo a chi scrive. Spesso la stanchezza, alcune distrazioni, o la sempre maggiore velocità richiesta dal 'logorio della vita moderna' contribuiscono nel commettere piccoli e veniali sbagli sul lavoro. Ma come dice il vecchio adagio, “solo chi fa può sbagliare, chi non fa non sbaglia mai”. In abito stradale, non sono nuovi errori nella segnaletica stradale, verticale o orizzontale.



Se il refuso 'Stpo' apparso ieri in un incrocio di Moggio Udinese è stato corretto immediatamente (vedi foto in alto a sinistra), quanto creato all'incrocio di Basaldella ha destato stupore. Racchiude infatti una serie di decisioni insolite, ad iniziare dalla scelta di posizionare alcuni stalli per la sosta proprio a ridosso dell'incrocio tra Piazza Umberto I e via Giuseppe Verdi. Se la situazione è figlia di scelte e giunte precedenti, nelle scorse ore il Comune di Campoformido ha provveduto a rifare la segnaletica dei pochi parcheggi presenti vicino alla pericolosa intersezione per migliorare la sicurezza degli stessi.



Sebbene l'amministrazione abbia confermato che i lavori siano stati realizzati a norma, qualche perplessità rimane. Il parcheggio riservato ai disabili, infatti, ha la zona di salvaguardia dalla parte opposta rispetto al lato del conducente (scelta che costringerebbe il potenziale guidatore a pericolose e difficili manovre in retromarcia pur di riuscire a sostare il mezzo correttamente). Un disabile che parcheggia nello stallo, quindi, avrebbe due soli opzioni: scendere dal lato del passeggero con la carrozzina, ma possiamo immaginare che l'operazione non sia tra le più agevoli, o parcheggiare in retromarcia per poter avere lo spazio di 'manovra' e posizionare l'eventuale carrozzina. Segue poi un'altra stranezza: il cartello verticale relativo al parcheggio dei disabili è stato posizionato di fronte allo stallo sbagliato.