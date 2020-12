Nuova spettacolare protesta di Polegato contro le chiusure

Nuovo spettacolare gesto di protesta di Ferdinando Polegato, il ristoratore di Sequals che stasera è salito sulla Torre Edison, a Istrago di Spilimbergo, per dire basta agli attuali provvedimenti del Governo e per chiedere la riapertura dei locali.

Polegato è salito da solo a oltre 60 metri di altezza. "Ho deciso di dare un segnale forte - ha detto, raggiunto al telefono - e trascorrerò qui il Natale. Non scendo prima di Santo Stefano perchè la situazione attuale è insostenibie per noi ristoratori".

Unici comfort per affrontare le rigide temperature notturne - ben al di sotto dello zero a quella quota - sono un sacco a pelo, acqua e della marmellata. "Da qua non mi muovo", rincara, "voglio che il messaggio arrivi forte e chiaro: non ci possono trattare così dopo tutti i sacrifici che abbiamo fatto".

Il ristoratore non è nuovo ad azioni eclatanti. Nel 2011 erà giù salito sulla torre per protestare contro il redditometro. Nelle scorse settimane aveva già contestato i Dpcm del Governo, prima aprendo oltre orario e poi chiudendo definitivamente il suo locale. Ora lo attende un Natale decisamente diverso dal solito.