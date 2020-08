Nuova truffa agli anziani, obbligati ad acquistare finti rilevatori del gas

Due persone denunciate per concorso in truffa aggravata sono il frutto di un’operazione del Nucleo operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Gradisca d’Isonzo, che ha individuato due uomini originari della Lombardia, il primo di 25 anni, il secondo di 38 anni, resisi responsabili di diverse truffe aggravate ai danni di persone anziane.

L’attività investigativa, partita lo scorso luglio dopo una serie di furti avvenuti in un solo pomeriggio a Romans, ha permesso di stabilire come i soggetti, senza scrupoli, presentandosi come collaboratori di una società di gas, convincevano le anziane vittime, quasi sempre ultraottantenni, ad acquistare un rilevatore, 'obbligatorio' in base a una sconosciuta direttiva europea.

Senza attendere una risposta di assenso, i soggetti applicavano con un chiodo al muro il dispositivo, facendo loro sottoscrivere un contratto di acquisto al prezzo di 299 euro, da pagare sul momento in contanti o tramite Pos. In realtà quello che vendevano, senza ricevuta, non era altro che un rilevatore di fumo, che in commercio si reperisce con poche decine di euro.

Grazie alle segnalazioni di diversi cittadini, i carabinieri sono, quindi, riusciti a individuarli, sequestrando loro una trentina di dispositivi e contante pari a 600 euro, frutto di due precedenti truffe. I militari dell’Arma invitano tutte le vittime di analoghi reati, avvenuti nel mese di luglio, a contattare la Compagnia Carabinieri di Gradisca d’Isonzo.