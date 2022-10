Si sono spacciati uno per vigile urbano, l’altro per idraulico. Hanno circuito a Udine un anziano di 78 anni che, di fatto, ha consegnato loro monili in oro per un valore di 8mila euro.

Dopo essere entrati in casa, con la scusa di mettere i preziosi al sicuro da possibili infiltrazioni di acqua, i malviventi hanno individuato i gioielli e, dopo aver rassicurato l’uomo che li avrebbero messi al sicuro, sono fuggiti a gambe levate. Denuncia è stata sporta ai Carabinieri.