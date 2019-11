Nuova vita per Piazzetta del Pozzo

Dopo i lavori di rifacimento del manto stradale di via Aquileia, a Udine, e successiva modifica della viabilità che ora prevede un senso unico in direzione nord-sud e una pista ciclabile a doppio senso di marcia, il Comune ha inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 anche la riqualificazione di Piazzetta del Pozzo, per un ammontare di 150mila euro.



Per dare continuità all'intervento che ha interessato una delle vie più importanti e frequentate della città, l’Amministrazione comunale punta ora a dare nuova vita all'area situata a ridosso di porta Aquileia.



L’intervento consentirà a Piazzetta del Pozzo di diventare punto di incontro e di sosta per i ciclisti che ogni giorno percorrono la ciclovia Alpeadria, permettendo di valorizzare ancora di più Torre Aquileia, patrimonio storico della città e luogo di attrazione per i turisti.