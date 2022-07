Nuova vittoria per il leader 'no Green Pass' Stefano Puzzer

Stefano Puzzer vince - di nuovo - davanti al Tar: la sua partecipazione alla manifestazione 'no vax' davanti all’ospedale di Pordenone nel dicembre 2021 era legittima. Il leader delle proteste 'no Green Pass' dei portuali di Trieste è ricorso alla giustizia amministrativa contro il foglio di via obbligatorio per tre anni emesso dal Questore della città sul Noncello.

Nel provvedimento, la Questura aveva sostenuto che Puzzer avrebbe potuto incentivare le tensioni relative alle proteste 'no vax' e mettere in pericolo la sicurezza pubblica visti i precedenti. Ovvero la partecipazione a due manifestazioni, tra le quali quella 'no Green Pass' dell’ottobre 2021 a Trieste e il foglio di via obbligatorio da Roma, poi annullato, per un banchetto allestito nella capitale che aveva poi dato vita a un assembramento.

Oggi il Tar ha dato ragione a Puzzer e annullato il foglio di via. Il giudice ha affermato che in quelle occasioni il portuale non aveva tenuto comportamenti violenti e che nella pacifica manifestazione di Pordenone era arrivato a fine proteste per parlare con i presenti ed esprimere la propria solidarietà. Il Ministero dell’Interno è stato condannato a pagare le spese.

Sempre oggi, il Tar regionale ha, invece, respinto il ricorso di Ugo Rossi, consigliere comunale ed ex candidato sindaco del Movimento 3V a Trieste, arrestato a febbraio durante una protesta no Green Pass; a suo carico, è stato disposto il divieto di dimora nel capoluogo giuliano.

Rossi era ricorso al Tar per l’annullamento dell’avviso orale del Questore di Trieste dello scorso novembre. Il giudice ha stabilito che, visti i numerosi precedenti (tra i quali diverse sanzioni nel 2021 per la violazione delle misure anti-Covid), l’avviso orale è fondato e ha condannato Rossi al pagamento delle spese.