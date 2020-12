Nuove colonnine di Sos in A23: restringimenti in tangenziale

Attenzione in tangenziale Ovest di Udine per alcuni lavori previsti in A23.

Fvg Strade informa che per consentire l'intervento di manutenzione delle colonnine SOS in A23 da parte di Autostrade per l'Italia sarà istituto un restringimento di carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso per i giorni 15 e 16 dicembre 2020, dalle 9:30 alle 16:30.

Il restringimento di carreggiata interesserà la SS 13 "Tangenziale Ovest di Udine" dal km 130+800 al km 131+800 in carreggiata nord e contemplerà una prima limitazione a 70 km/h e successiva limitazione a 50 km/h, nonché il divieto di sorpasso per tutti gli autoveicoli.

E' previsto il posizionamento di un segnale di stop in corrispondenza dell'immissione in SS 13 "Tangenziale Ovest di Udine", svincolo "Stadio - Città Fiera" al km 131+400 carreggiata nord per i mezzi in ingresso in Tangenziale Ovest di Udine.