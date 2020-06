Nuove scritte razziste a San Daniele

Muri di edifici pubblici e privati imbrattati con frasi razziste e oltraggiose a San Daniele del Friuli. Tutto sembra aver avuto inizio tra sabato e domenica, quando ignoti hanno vergato con vernice nera la frase "Patui verme da schiacciare" a pochi metri dall’abitazione dello scrittore e insegnante Paolo Patui che, su Facebook, ha commentato "Se questo è l’esito di aver vissuto credendo, diffondendo e difendendo i valori umani, sociali e civili in cui credo forse non ne valeva la pena".

Tantissimi i messaggi di solidarietà, stima e incoraggiamento, da semplici cittadini, ma anche da esponenti politici. L'assessore regionale Graziano Pizzimenti scrive: "Massima solidarietà. Mai mollare!!!!!!!". "Alle Pubbliche Autorità, al Procuratore della Repubblica, al Prefetto, al Questore, al Comandante Provinciale dei Carabinieri, una garbata sollecitazione a prendere seriamente la questione", sottolinea l'ex segretario dem Salvatore Spitaleri. "Ormai siamo molto al di là di quelle che sono manifestazioni di pensiero. A tutte le cittadine e i cittadini di San Daniele, l'invito a non sottovalutare e declassare questi atti come robe di politica: qui la politica non ha alcun rilievo, qui c'è violenza e odio, un pericolo per la vita sociale e democratica di tutto il Paese. Caro Paolo, niente e nessuno potrà oscurare o macchiare il tuo servizio alla comunità! Un abbraccio".

"Ne vale la pena, Paolo", scrive lo scrittore Tullio Avoledo. "Dobbiamo continuare a ripetercelo, anche se a volte il cuore è stanco e la speranza vacilla. Sei una persona splendida e hai fatto cose grandi. E continuerai a farne. Scritte come questa dimostrano che di uomini e donne come te c'è sempre più bisogno. Tieni duro. Per dirla con Leonardo da Vinci (nel 2021 posso citarlo...), 'ecco alcuni che non altramente che transito di cibi, e aumentatori di sterco e riempitori di destri chiamarsi devono, perché per loro non altro nel mondo apare, alcuna virtù in opera si mette, perché di loro altro che pieni destri non resta'. Dove per destro s'intende, giustamente, latrina, cesso. Un abbraccio, mandi".

Enrico Bertossi commenta: "Mi sa che da quelle parti c’è un virus peggiore del Covid19... Menti malate...". Serena Pellegrino: "Caro Paolo tutta la mia solidarietà a te che tanto hai dato e continui a dare a tutta la comunità. La cultura fa paura e chi la combatte può solo incidere con gesti così violenti. La Storia insegna. Sono con te. Non mollare mai. Ora ancor di più". Piero Colussi commenta: "Piena solidarietà Paolo, ricordo che a metà degli anni 70 avevo ricevuto una lettera minatoria in quel di Casarsa per l'impegno antifascista. La conservo ancora. Non lo dissi a nessuno....ma mi spaventano, erano tempi duri...".

Le altre due scritte sono, invece, apparse questa mattina, una nel centro storico, la seconda all'esterno della Coop di via Valeriana. Entrambi gli imbrattamenti sono stati compiuti scrivendo lo stesso violento contenuto: "Ancora... tanti, tanti, George Floyd", chiaro riferimento all'afroamericano ucciso il 25 maggio a Minneapolis. Una morte che ha generato veementi proteste e contestazioni antirazziste in diverse città degli Stati Uniti, ma anche in Europa, arrivando fino a Udine.

La grafia degli scempi è molto simile, dettaglio che induce a pensare che l'autore delle frasi choc sia solo uno.