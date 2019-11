Nuove vittime della truffa del Postamat

Non si ferma il fenomeno dei ‘raggiri del Postamat’, metodo con cui le vittime, credendo di ricevere un accredito sulla propria carta, stanno in realtà consentendo ai truffatori di prelevare denaro (spesso anche in quantità ingente) dal conto corrente. Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Sacile hanno denunciato cinque persone che, tramite i canali di shopping online, hanno raggirato diverse vittime, tra Polcenigo, Porcia e Prata.

Come da copione, i truffati avevano messo in vendita vari beni su piattaforme online ed erano stati contatti telefonicamente da fantomatici compratori che, nel momento di stabilire le modalità di pagamento, convincevano le vittime del fasullo sistema di accreditamento del denaro ‘in linea diretta’ agli sportelli Atm delle Poste. Seguendo le indicazioni fornite al telefono dai truffatori, le vittime si ritrovavano il conto prosciugato.

Nel mirino dei militari sono finiti un 52enne napoletano e un 60enne di Roma che, fingendosi interessati all’acquisto di un materasso venduto da una 41enne di Polcenigo, avevano sottratto 250 euro dalla Postepay; un 38enne di Quinzano D’Oglio (Brescia) che, interessato all’acquisto di alcuni quadri venduti da una 69enne di Prata, le ha in realtà sottratto 1.199 euro; un 60enne di Brugherio e un 45enne di Corsico che hanno finto di voler comprare online un’auto da una 29enne di Polcenigo, ma le hanno rubato 1.010,00 euro.

I carabinieri di Fontanafredda hanno invece denunciato per truffa un 32enne di Torino che offriva, online, i biglietti del concerto Milano Rocks ma, una volta ottenuto l’accredito di 140 euro da due 20enni di Porcia, non ha mai consegnato i ticket, rendendosi irreperibile.

I militari ricordano che, in caso di acquisti online, è meglio affidarsi ai pagamenti in contrassegno, utilizzare paypall o carte di credito che, in caso di problemi, garantiscono il risarcimento, o d’incontrare di persona la controparte.