Nuovi casi Covid a Porcia, situazione sotto controllo

Sono sei le persone positive al Coronavirus residenti a Porcia. La conferma arriva dal sindaco Marco Sartini, che sta monitorando giorno per giorno l’evoluzione dei contagi, in stretto contatto con l’Azienza sanitaria.

Tre casi sono collegati al focolaio principale, emerso nei giorni scorsi, legato a una studentessa risultata positiva di rientro da un viaggio all’estero e un periodo di soggiorno a Bologna. Familiari e amici della ragazza sono subito stati sottoposti a tampone e all’isolamento. Tra i suoi contatti, sono emersi tre positivi, due riscontrati nei giorni scorsi e un terzo oggi.

Ci sono poi due ragazze risultate positive dopo un viaggio negli Usa. Come da prassi, erano state sottoposte alla quarantena e il tampone, al 13esimo giorno, ha indicato che sono entrate in contatto con il Covid-19. Per loro, quindi, è stato disposto un prolungamento dell’isolamento domiciliare per altre due settimane e, comunque, in attesa dell’esito negativo del test. Ci sono poi 15 persone in quarantena, ma al momento tutte asintomatiche.

Per il sindaco Sartini la situazione non desta particolari preoccupazioni, dal momento che tutti i casi sono stati prontamente isolati: “Ho ricevuto importanti rassicurazioni anche dall’Azienda sanitaria, che non ravvisa alcuna necessità di ulteriori misure restrittive. Con l’esperienza fatta nei mesi passati, è stato strutturato un protocollo molto più stringente, con procedure puntuali nella verifica dei contatti e dei contagi, quindi i numeri stanno poco a salire. Credo sia indispensabile ritornare a uno schema mentale che si basa su distanziamento, lavaggio frequente delle mani, uso della mascherina e, soprattutto, evitare i luoghi affollati tipici dell’estate”, conclude Sartini.