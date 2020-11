Nuovi casi Covid a Sutrio, l'appello del sindaco

Casi di Covid-19 anche a Sutrio. Ad aggiornare i concittadini rispetto all'evoluzione del contagio in paese è il primo cittadino, Manlio Mattia.

"Nell’ultima settimana sono stati diversi i casi di positività rilevati nel nostro comune, come in quelli adiacenti e in generale in tutta la nostra Regione. Oggi come diciotto giorni fa e sette mesi fa, alle famiglie colpite dal Covid 19 va il nostro più sincero e caldo abbraccio virtuale che possiamo trasmettere attraverso questi comunicati. Ci auguriamo che possano presto guarire e tornare ad una vita il più normale possibile visto i tempi certamente non facili che stiamo attraversando".

"Per fortuna alcuni cittadini ci comunicano la loro positività. Dai conti sommari fatti al momento ci sono dai 22 ai 27 positivi. Lunedì il medico che fa i tracciamenti ha prenotato i test per 60 persone", spiega il primo cittadino a Telefriuli. "Per quanto riguarda l'amministrazione municipale, un assessore è risultato positivo e anche un dipendente del Comune. È stato sospeso il servizio scuolabus. Ieri sono stati eseguiti i tamponi della classe V della scuola primaria ed è risultato positivo un bambino, mentre io e un altro assessore siamo risultati negativi".

"Come ormai di consueto, l’Amministrazione Comunale terrà costantemente monitorata la situazione dell’emergenza sanitaria, con un continuo confronto con tutti gli Enti preposti coinvolti. Vi terremo aggiornati sull’evolversi della situazione affinché possiate essere informati per la tutela della vostra salute, dei vostri cari e di tutta la nostra comunità".

In allegato, la lettera ai cittadini