Nuovi controlli in Borgo Stazione, raffica di denunce

Nuovi controlli in Borgo Stazione, la delicata zona di Udine al centro di numerosi monitoraggi da parte dei Carabinieri della Compagnia di Udine, per prevenire e reprimere fenomeni di microcriminalità e consumo e spaccio di droga, in particolare a danno di minorenni.

I militari della Sezione Radiomobile insieme ai militari dell'Arma della Stazione di Martignacco, hanno denunciato in stato di libertà un cittadino afghano di 25 anni, sorpreso in via Calatafimi, in violazione del provvedimento di divieto di ritorno nel comune emesso dal Questore.

È stato denunciato anche un uomo di 51 anni, cittadino camerunense, sorpreso in via Leopardi alla guida della propria auto con un tasso alcolemico di 2,50 grammi litro. Nei guai pure un uomo di Udine di 56 anni, sempre sorpreso alla guida della propria macchina con un tasso di 0,94.

Una giovane di 21 anni di Udine è stata individuata quale responsabile di un furto, di lieve entità, di prodotti per la pulizia all'interno dell'esercizio commerciale Tigotà di via Roma; infine, un 37enne, cittadino tunisino, con precedenti di polizia, è stato individuato quale responsabile di un altro furto, anche in questo caso di lieve entità, di prodotti alimentari, all'interno dell'esercizio commerciale Prix, sempre in zona Borgo Stazione.

Il monitoraggio è stato eseguito nella giornata di ieri dagli uomini del comandante della Sezione Radiomobile, il luogotenente Andrea Riolo, e da quelli della Stazione di Martignacco, comandata dal Maresciallo Maggiore Edoardo Ciappi.