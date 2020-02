Nuovi disagi alla circolazione ferroviaria

Ancora disagi per i pendolari lungo la tratta ‘bassa’, la linea ferroviaria Trieste-Cervignano-Udine. Nel primo pomeriggio, come informa Trenitalia, si è verificato un problema tecnico alla stazione di Risano, che ha provocato uno stop alla circolazione. Interessati due treni, il R 6013 fermo a Risano con 35 persone a bordo e il R 6018 fermo a Palmanova con una trentina di persone. Sono stati attivati bus sostitutivi in attesa di notizie di possibile ripristino da parte di Rfi.