Nuovi gruppi di migranti fermati questa mattina

Nuovi rintracci di immigranti questa mattina a San Giovanni al Natisone dove alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di un furgone in piazza, vicino al bar Grisù. Dal mezzo sono scesi una decina di cittadini stranieri che, poi, si sono incamminati in direzione di Udine. Sono stati fermati dalla Polizia di Stato all'altezza del Mobilificio Omenetto, lungo la regionale a Manzano.

Un altro gruppo di migranti è stato individuato, sempre dagli agenti della Polizia, a Bagnoli della Rosandra, in comune di San Dorligo della Valle (nella foto).

Nella notte sono stati segnalati da diversi cittadini gruppi molto piccoli di migranti, due o tre persone, nella zona di Gonars e in quella di Palmanova. Le forze dell'ordine giunte sul posto non sono riuscite però a rintracciare alcuno. Diversi cittadini stranieri sono fuggiti, scappando in mezzo ai campi di granturco.