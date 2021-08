Nuovi marciapiedi a Basaldella e Campoformido

Mentre la ditta incaricata sta concludendo la segnaletica stradale sulla viabilità comunale interessata dal rifacimento del manto stradale, a Campoformido, proseguono i lavori di manutenzione relative alla viabilità, anche pedonale. Sono infatti stati ultimati i lavori di sistemazione di due tratti importanti di marciapiedi sia a Campoformido sia a Basaldella.



Trattasi di un primo intervento finanziato con fondi propri per un importo complessivo di 180mila euro lordi a base d'asta che hanno riguardato due cantieri distinti: il primo nel capoluogo in via Sorevile; il secondo, più complesso non solo per il maggior sviluppo del cantiere, ma anche perché ha interessato via Adriatica, dalla rototoria in prossimità della chiesetta di San Sebastiano in direzione Udine, una zona di notevole flusso veicolare.



I lavori, eseguiti dalla ditta LF Costruzioni srl di Ponzano Veneto (TV), hanno portato alla soluzione di due criticità che attendevano soluzione da tempo “Erano decenni che si aspettava un intervento sui marciapiedi ormai datati di via Adriatica” spiega l'assessore alla viabilità Oscar Olivo, che continua “Invece su via Sorevile abbiamo completato alcuni tratti che mancavano in quanto i marciapiedi esistenti erano stato realizzati in modo non continuo e si presentavano monchi”.



Per quanto riguarda invece i lavori stradali, dal ribasso d'asta l'amministrazione Furlani sta valutando la possibilità di eseguire ancora qualche intervento. Si ricorda che le asfaltature eseguite dalla ditta Bertolo srl di Fiume Veneto (PN) ammontano a circa 300mila euro riguardano sia il capoluogo, sia le frazioni:(via Trieste, Largo Municipio, Via Dante, via Orgnano, via Samaron, Via Silvio Pellico);(via Don Luigi D’Agostino e via Don Felice Zuliani);(via Napoleonica);(via Moro Romano, via del Molino, vicolo Arturo Malignani, vicolo Pecile, vicolo Antonio Zanon).“Gli interventi sono stati programmati a seguito di ripetuti sopralluoghi sul territorio - spiega l'assessore alla viabilità. Gli uffici Tecnico e di Polizia Locale hanno stilato una lista di strade valutandone lo stato di degrado e indicandone la priorità di intervento: l'obiettivo è di arrivare al 2022 completando gli interventi di manutenzione del manto stradale continuando secondo i criteri di priorità definiti”.