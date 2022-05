Nuovi occhi veglieranno sul Friuli Occidentale

Nella riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuta questa mattina in Prefettura a Pordenone si è discusso dell’avvio del progetto di completamento degli impianti di videosorveglianza nel Friuli Occidentale, per conseguire un capillare controllo del territorio.

Al Comitato, presieduto dal Prefetto di Pordenone, Domenico Lione, hanno partecipato il Procuratore Raffaele Tito, il Questore Luca Carocci, il Comandante provinciale dei Carabinieri Luciano Paganuzzi, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza Davide Cardia, e i Sindaci e i rappresentati delle 14 Amministrazioni comunali coinvolte, ovvero Aviano, Cordenons, Cordovado, Erto e Casso, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Pordenone, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, Valvasone Arzene, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo e Tramonti di Sopra.

Il progetto, che parte dalla ricognizione degli impianti esistenti effettuata dal Comando dei Carabinieri su indicazione del Prefetto, prevede l’integrazione dell’attuale rete di videosorveglianza e lettura targhe - composta da 807 telecamere operanti sul territorio e 98 già programmate e di prossima realizzazione - con l’installazione di ulteriori 36 punti strategici di ripresa.

Le 36 telecamere, che saranno posizionate lungo la viabilità provinciale e individuate secondo una visione complessiva di sistema, consentiranno un più efficace monitoraggio degli accessi, favorendo la costituzione di una vera e propria cintura virtuale dell’intero territorio.

L’investimento nelle politiche di sicurezza territoriali, condiviso in sede di Comitato e che accrescerà le capacità di risposta preventiva e repressiva delle Forze dell’Ordine nel contrasto ai fenomeni delinquenziali, ha ottenuto la piena disponibilità da parte dei Comuni per la sua concreta realizzazione.