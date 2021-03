Nuovi rintracci di migranti a Udine e a Trieste

Ancora rintracci di migranti a Udine. Li hanno individuati, mentre camminavano a bordo strada, i Carabinieri della Stazione di Udine Est, questa mattina, lungo via Cividale. Si tratta di due cittadini di nazionalità pakistana, maggiorenni, in buone condizioni di salute, senza documenti, irregolari sul territorio nazionale. Sono stati accolti nell'ex Caserma Cavarzerani, avviati al triage e alla quarantena fiduciaria perché provenienti da Paesi a rischio.

E questa mattina una quarantina di migranti sono stati rintracciati dalla Polizia di frontiera a poca distanza dal confine con la Slovenia, nell'altipiano carsico, in provincia di Trieste. Si tratta per lo più di persone provenienti da Pakistan e Afghanistan. In area giuliana si cercano nuovi spazi per l'accoglienza in vista di possibili nuovi ingressi con l'arrivo dei mesi a clima più mite.