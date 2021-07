Nuovi rintracci di migranti a Udine

Ancora rintracci di migranti a Udine. Nella giornata di ieri sono stati identificati nove cittadini stranieri, otto pakistani e un minore cittadino marocchino; tutti erano in buone condizioni di salute e hanno fatto richiesta di asilo. Sono stati segnalati in diversi punti della città: quattro nel posteggio del 'Mega', in viale Palmanova, e gli altri in via Cividale, in prossimità dell'ex Caserma Cavarzerani.

È qui che sono stati accolti, avviati a triage e quarantena fiduciaria perché provenienti da Paesi a rischio. Il minore, invece, è stato affidato a una struttura di accoglienza.

Sono stati rintracciati dai Carabinieri della Stazione di Udine Est, dai Carabinieri della Stazione di Campoformido, dai militari dell'Arma della Radiomobile e del Nor della Compagnia di Udine.