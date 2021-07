Nuovi rintracci di migranti in Friuli

Nuovi rintracci di migranti da parte dei Carabinieri nel pomeriggio di ieri. Due sono stati identificati dai militari dell'Arma della Stazione di Mortegliano, lungo la regionale 353, a Pozzuolo del Friuli, in prossimità nel negozio Bravi; si tratta di due maggiorenni pakistani, in buone condizioni di salute, senza documenti.

A Udine, invece, i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile hanno rintracciato due cittadini extracomunitari minorenni, in viale XXIII Marzo. Altri due, maggiorenni, sono stati rintracciati in serata, sempre in viale XXIII Marzo. Tutti e quattro sono cittadini del Bangladesh; i minori sono stati affidati a una struttura per Under 18, mentre per i maggiorenni la destinazione è stata quella dell'ex Caserma Cavarzerani. Tutti sono stati avviati a triage e quarantena fiduciaria perché provenienti da Paesi a rischio.

Altri sei cittadini migranti sono stati rintracciati in strada, nella serata di ieri, a Villanova del Judrio, in via Trieste, e a San Giovanni al Natisone, dai Carabinieri della Compagnia di Palmanova e dai Carabinieri della Compagnia di Gradisca d'Isonzo.