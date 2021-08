Nuovi rintracci di migranti in Friuli

Nella serata di ieri, intorno alle 20, a Udine, sono stati rintracciati due migranti, entrambi cittadini pakistani, maggiorenni, irregolari sul territorio nazionale e in buone condizioni di salute. Sono stati individuati in via Cividale, di fronte all'ex Caserma Cavarzerani, dai militari dell'Arma del Norm di Udine. Hanno richiesto asilo e sono stati accolti nell'hub dell'ex caserma, avviati a triage e quarantena fiduciaria perché provenienti da Paesi a rischio.

Una ventina di migranti sono stati individuati poi, nelle ultime 48 ore, a Cervignano del Friuli, e un piccolo gruppo è stato rintracciato a Bagnaria Arsa, vicina al palazzo del Municipio. Anche per questi ultimi è scattato l'accompagnamento alla struttura di via Cividale a Udine.