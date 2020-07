Nuovi rintracci di migranti in provincia di Udine

Nuovo rintraccio di migranti in provincia di Udine. Le prime segnalazioni di persone viste camminare lungo la strada sono giunte poco prima delle 6, a Gris di Bicinicco. Altri migranti sono stati rintracciati, poi, in via Lumignacco a Udine, a Chiasiellis di Mortegliano e ancora a Pavia di Udine.

Si tratterebbe di una trentina di cittadini stranieri, complessivamente, provenienti da Pakistan, Bangladesh e Afghanistan. I migranti, presi in carico dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato, sono stati portati nelle stazioni dell'Arma e in Questura, per l'identificazione e il fotosegnalamento. Dopo le pratiche, che prevedono anche un controllo sanitario anti-Covid, sono stati avviati alla quarantena fiduciaria in strutture di accoglienza adeguate.

Sono tutti giunti in Friuli Venezia Giulia dalla rotta balcanica, attraverso i confini di Gorizia e Trieste, probabilmente scaricati in Friuli da camion.

Negli ultimi dieci giorni il fenomeno della migrazione risulta fortemente accentuato in provincia di Udine, come non accadeva da anni. I rintracci più importanti, in passato, riguardavano soprattutto la zona del Tarvisiano e dell'Alto Friuli.

Ieri, nel pomeriggio, altri 20 migranti sono stati rintracciati a Pradamano dai militari della Guardia di Finanza.

Oltre 20 migranti sono in questo momento accolti, per la quarantena fiduciaria, a Tricesimo, nella struttura della Casa degli Esercizi, nel complesso del castello, Villa Valentinis, di fronte al Santuario di Madonna Missionaria, che era stata allestita per le quarantenne Covid durante la prima fase dell'emergenza Coronavirus e durante il lockdown e mai utilizzata allo scopo.