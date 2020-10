Nuovi temporali, allerta gialla sul Fvg

Una vasta depressione interessa l'Europa e richiama correnti sudoccidentali umide sull'Italia. Nella notte un rapido fronte atlantico interesserà la nostra regione. Per questo, la Protezione civile ha diramato un nuovo allerta meteo, di livello giallo su tutto il Fvg, in vigore dalle 15 di oggi alle 15 di lunedì 5 ottobre per gli effetti delle precipitazioni, con piogge intense e temporali localmente forti.

Previsioni meteo

Dal pomeriggio di domenica 4 e fino al pomeriggio di lunedì 5 saranno possibili rovesci e temporali, più probabili nella notte e sulle zone centro-orientali della regione. Possibile qualche temporale forte con piogge localmente intense. Sulla costa soffierà vento da sud moderato, a tratti anche sostenuto nella notte, che domani girerà a Libeccio.