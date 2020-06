Nuovi temporali sul Friuli, scatta l'allerta meteo

Un flusso sudoccidentale di aria instabile interesserà la regione nelle prossime 12 ore; dal pomeriggio i contributi del riscaldamento diurno e di un debole fronte in quota favoriranno lo sviluppo di temporali sparsi, qualcuno anche forte. Dalla sera e nella notte arriveranno correnti settentrionali in quota e aria più secca nei bassi strati, per cui l'atmosfera tenderà a stabilizzarsi.

Alla luce delle previsioni meteo, la Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo di livello giallo per il Friuli occidentale e la pianura friulana dalle 12 di oggi fino alle 6 di domattina.

Ecco nel dettaglio le previsioni.

Venerdì 19 giugno: oggi probabili rovesci e temporali sparsi. Sarà possibile qualche temporale forte.

Sabato 20: possibile qualche rovescio o isolato temporale pomeridiano sui monti e zone orientali, in possibile estensione ad altre zone.