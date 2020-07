Nuovi Vigili del fuoco in Fvg

È di queste ore la notizia che in Friuli Venezia Giulia arriveranno, nei prossimi giorni, 27 nuovi Vigili del fuoco, sette dei quali saranno destinati al Comando provinciale di Trieste, otto a Udine, cinque a Pordenone e sette a Gorizia.

Si tratta di pompieri ormai al termine del corso di formazione nelle Scuole centrali antincendi di Capannelle (Roma) e nei vari Poli didattici sparsi sul territorio. A renderlo noto è Damjan Nacini, segretario regionale del Conapo, il Sindacato autonomo Vigili del fuoco: "Dopo anni di lavoro per incrementare la pianta organica dei pompieri in regione abbiamo appreso con grande soddisfazione la notizia dell'arrivo di nuovi colleghi”.

Il Friuli Venezia Giulia è in continua espansione, con incremento anche dei vari poli industriali e i Vigili del fuoco sono fondamentali per garantire la sicurezza dei cittadini. “Queste unità – aggiunge Nacini -, che andranno a potenziare il dispositivo di soccorso di tutte le provincie, dovranno, però, necessariamente essere ulteriormente integrate in futuro, fino alla totale copertura della carenza di organico”.

“E’ stato un grande lavoro - conclude Nacin i- per il quale ringraziamo il Ministero dell'Interno, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco e tutte le forze politiche a livello nazionale e regionale che hanno ascoltato le nostre richieste”.