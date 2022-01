Nuovo ‘posto fisso’ dei Carabinieri in Piancavallo

Dall’1 gennaio 2022, con l’entrata in vigore del Decreto che disciplina la pratica in sicurezza degli sport invernali, i Carabinieri della Stazione di Aviano sono sempre più impegnati sul comprensorio sciistico del Piancavallo, anche per far rispettare le norme anti-Covid.

Per raggiungere al meglio l’obiettivo, l’Arma mette in campo le pattuglie sciatori e i carabinieri in forza al nuovo ‘posto-fisso’ di piazza della Puppa 23 in Piancavallo con compiti di vigilanza e ricezione del pubblico.

In particolare le pattuglie sciatori controllano che gli utenti delle piste rispettino le norme comportamentali di sicurezza (precedenze, velocità, obbligo d’indossare il casco per tutti i minori e divieto di sciare in stato di ebbrezza). In più hanno anche compiti di soccorso a infortunati e, ovviamente, vigilanza sul rispetto delle norme anti-Covid con controlli nei pressi degli impianti di risalita e all’interno dei rifugi.

Dall’inizio dell’anno sono state contestate circa 10 violazioni al nuovo decreto normativo mentre un utente straniero è stato multato per mancato uso della mascherina su un impianto di risalita. Il controllo dei rifugi del comprensorio non ha, a oggi, fatto emergere violazioni.

Da quest’anno, all’attività degli sciatori va aggiunta quella dei colleghi addetti al posto-fisso, che garantiscono la ricezione del pubblico per denunce e pratiche amministrative e svolgono attività di controllo negli esercizi commerciali spesso anche con l’ausilio di reparti speciali dell’Arma, quali il Nucleo Ispettorato del Lavoro e Nucleo Antisofisticazione e Sanità. Numerose, inoltre, sono state le violazioni accertate in merito al Codice della Strada, soprattutto per parcheggi irregolari e altre norme comportamentali.

A tal riguardo, i Carabinieri raccomandano agli utenti del comprensorio sciistico del Piancavallo il rispetto delle norme della circolazione stradale, compreso il parcheggio in maniera regolare per evitare blocchi e garantire ai mezzi di soccorso di muoversi celermente. Per quanto riguarda gli sciatori, invece, si raccomanda massima attenzione e prudenza lungo le piste e di osservare con massimo scrupolo le norme comportamentali sugli sci, soprattutto non sciare dopo aver bevuto alcolici.