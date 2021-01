Nuovo appello del Circo all'Incirca

Della loro casa-laboratorio, sede della famiglia allargata del Circo all'inCirca, è rimasto ben poco, distrutta da un incendio.

La famiglia della compagnia di artisti cerca una nuova casa. La macchina della solidarietà si è rapidamente messa in moto, soprattutto sul Web, ma non sono mancati i contributi di privati che hanno dato sostegno a Davide, Irene, Leone e Nora che vi abitavano.



"Come potete vedere è rimasto ben poco - spiegano con un video come sempre ricco di ironia quelli del Circo all'inCirca -, quindi lanciamo un appello. Se conoscete, sapete che esiste o avete a disposizione un posto, dove nei prossimi mesi possiamo continuare il nostro progetto, contattateci. Non serve che sia necessariamente ad Adegliacco. Scriveteci perché abbiamo bisogno di un posto per continuare a far vivere il progetto e la comunità artistica del Circo All'inCirca".