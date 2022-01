Nuovo attacco contro il governatore Fedriga

Nuovo attacco diretto contro il governatore Massimiliano Fedriga, negli ultimi mesi già finito sotto scorta proprio per le minacce ricevute da ambienti ‘no vax’. L’episodio di oggi arriva da Reana del Rojale: una scritta minatoria, realizzata probabilmente nella notte, è apparsa sul muro di cinta del cimitero di Vergnacco.

La segnalazione del messaggio – vergato con vernice spray nera - è partita da un cittadino, che ha allertato questa mattina le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia locale e gli agenti della Digos, che indagano per risalire agli autori.

Lunedì 17 gennaio era suonato un altro campanello d’allarme a Majano, sul muro esterno dell'ex supermercato lungo la regionale 463, a Tiveriacco.

"Il ripetersi di atti spregevoli e intimidatori sta caratterizzando quello che è diventato un periodo di intolleranza e vigliaccheria; il nostro auspicio è che i responsabili di simili azioni siano quanto prima individuati e pesantemente responsabilizzati". Così i consiglieri regionali Mauro Di Bert, Edy Morandini e Giuseppe Sibau (Progetto Fvg/Ar) commentano le nuove scritte di minaccia all'indirizzo del governatore, Massimiliano Fedriga.

"Non si può restare indifferenti davanti all'ennesima azione di intimidazione e attacco alla persona - commenta il Gruppo in una nota, esprimendo ancora una volta totale solidarietà e vicinanza al presidente Fedriga - azione che purtroppo conferma la deriva di alcune persone che, evidentemente, conoscono solo la violenza e la minaccia come strumento di comunicazione".

"Un clima di odio e di tensione che con questo nuovo episodio - testimonia il consigliere Morandini - ha coinvolto la comunità di Reana del Rojale, particolarmente colpita da quanto accaduto nella notte. Già dalle prime ore del mattino, ho cominciato a ricevere telefonate di concittadini infastiditi per l'accaduto, ma soprattutto dispiaciuti per le minacce nei confronti del presidente e contrari a quel clima di odio e violenza diffuso con certe azioni".

"Questi frequentissimi episodi di minacce non condizioneranno la nostra iniziativa politica, tantomeno quella del presidente Fedriga". Lo afferma, in una nota, il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Mauro Bordin, che aggiunge: "A nome del mio Gruppo, rivolgo piena solidarietà e vicinanza al presidente Massimiliano Fedriga per le nuove minacce ricevute a Reana del Rojale".

"Alla sparuta minoranza di individui che pensano di intimorirci con insulti e intimidazioni, che alimentano una brutta aria colma di odio ingiustificato e che non risparmia nessuno che rappresenti un'istituzione, rispondiamo con la volontà di proteggere e tutelare la salute pubblica, la democrazia e la convivenza civile", conclude Bordin.