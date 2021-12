Nuovo attacco no vax a Udine, scritte alla primaria Pascoli-di Toppo

Nuova clamorosa azione ‘no vax’ a Udine. Nel mirino, ancora una volta, una scuola. Dopo l’imbrattamento ai danni della secondaria di primo grado Ellero (con le pareti esterne imbrattate di vernice rossa nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 dicembre), questa volta nel mirino è finita la primaria Pascoli - di Toppo Wassermann che sorge tra via Pordenone, via Ampezzo e via Tolmezzo.

Nella notte, ignoti hanno vandalizzato il muretto esterno del plesso scolastico. Anche in questo caso è stata scelta la vernice rossa, con scritte come ‘Il vaccino uccide’, ‘Il genocidio vaccinale uccide’, ‘No nazipass vivi’, ‘Governo nazista’ e ‘Salva tuo figlio’. Analoga anche la 'firma'.

La scoperta questa mattina. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia locale, i Carabinieri e gli uomini della Digos, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori.