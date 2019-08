Nuovo blitz nel cantiere, sette migranti sgomberati

A distanza di una settimana dal precedente blitz, che aveva permesso di scoprire un dormitorio abusivo e di allontanare una dozzina di stranieri, questa mattina la Polizia di Stato è tornata in via Dello Sport. Nel cantiere edile, dove è in corso la realizzazione di alcuni alloggi, gli agenti delle Volanti e del Reparto prevenzione crimine di Padova hanno scoperto sette persone che dormivano all’interno dell’area, nella zona degli scantinati.

Alcuni di loro erano già stati sgomberati il 31 luglio, ma avevano nuovamente allestito un bivacco di fortuna. Tutti sono stati denunciati per invasione di edifici aggravata. Chi aveva già ricevuto la scorsa settimana un divieto di ritorno è stato anche denunciato per averlo violato ed è stato allontanato dal territorio comunale.