Nuovo campo da basket a Fiume Veneto

La giunta comunale di Fiume Veneto ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della piastra polivalente nell’area esterna della Casa dello Studente che potrà essere usata come campo da basket, da pattinaggio e come area per manifestazioni temporanee.



Esisteva in progetto preliminare, affidato dalla precedente amministrazione a un professionista esterno per 30mila euro, che prevedeva due interventi distinti: il primo riguardava la manutenzione straordinaria della piastra in calcestruzzo utilizzata quale campo di basket ed il secondo la realizzazione di un nuovo edificio polivalente per una spesa complessiva di 892mila euro. Non abbiamo condiviso l’idea di spendere gli 762mila euro previsti per la realizzazione di un nuovo edificio, risorse che comunque non trovavano copertura finanziaria a bilancio, ma concentrarci sulla vera priorità ovvero il rifacimento della piastra per il basket, predisponendola già anche per altri sport ed altri utilizzi. L’opera è stata inserita nel piano annuale dei lavori pubblici nel luglio 2018 e finanziata per 120mila euro con fonti Uti e 10mila euro con risorse proprie del comune.



In considerazione di quanto già speso, per ridurre i costi, abbiamo ritenuto di affidare all’ufficio lavori pubblici del comune la progettazione della nuova piastra polifunzionale. Con l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo sarà possibile affidare i lavori, verosimilmente nel mese di febbraio.