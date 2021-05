Nuovo colpo da Sportler, razzia di biciclette

Per la seconda volta nell'arco di pochi giorni i malviventi hanno preso di mira il negozio Sportler di Tavagnacco. Intorno alle 2 di questa notte è scattato l'allarme che ha fatto intervenire sul posto la vigilanza privata Mondialpol insieme ai Carabinieri della Compagnia di Udine, oltre al responsabile del negozio, Piero Legovini.

La vetrata adiacente all'ingresso principale, al primo piano, è stata sfondata da un'ascia, trovata poi abbandonata.

Attraverso il varco che si sono ricavati mandando in frantumi il cristallo, i ladri sono entrati nel punto vendita e hanno rubato un gran numero di biciclette e altri oggetti in vendita, per un danno che ammonta a diverse migliaia di euro, in corso di quantificazione.