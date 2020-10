Nuovo comandante per i Carabinieri di Casarsa

Si è insediato il nuovo Comandante della Stazione dei carabinieri di Casarsa della Delizia, che fa parte della Compagnia di Pordenone. Si tratta del Maresciallo Maggiore Donato Perrone, già in forza alla Stazione di Casarsa.

Il Sottufficiale, arruolatosi nel 1995, ha svolto servizio presso le Stazioni dei Carabinieri in diverse realtà geografiche, in particolare nelle Province di Agrigento, Venezia e, dal 2009, a Casarsa. Il nuovo comandante, già conoscitore del contesto territoriale in cui opererà nel nuovo incarico, sarà preposto allo svolgimento di azioni di controllo e istituzionali nei Comuni di Valvasone Arzene, San Martino al Tagliamento e Casarsa, in un contesto di cerniera geografica con la provincia di Udine.