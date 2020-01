Nuovo corteo contro il Cpr di Gradisca

Si prepara un’altra manifestazione contro l’apertura del Cpr di Gradisca d’Isonzo. Questa volta, rispetto al piccolo presidio organizzato qualche settimana fa proprio di fronte all'ingresso dell’ex caserma Polonio, l'evento sembra destinato a richiamare un numero più considerevole di persone.

'Hanno aperto un Lager a Gradisca’, questo il nome della manifestazione organizzata dall’Assemblea No Cpr – No Frontiere.

“Il Cpr di Gradisca ha aperto il 16 dicembre, dopo un anno e mezzo dai primi annunci. Subito, ci hanno portato alcune persone già rinchiuse nei Cpr di Torino e di Bari-Palese, dove da mesi chi sta dentro sta resistendo con forza alla propria reclusione e alle deportazioni”, scrive l’assemblea.

La Questura di Gorizia ha chiesto al Comune di adottare tutte le misure per la sicurezza pubblica. Così il sindaco, Linda Tomasinsig, ha firmato un’apposita ordinanza per il divieto di sosta e fermata in via Udine, oltre che per la chiusura di alcune strade.

Il corteo, al quale sono attese circa 150 persone, secondo quanto comunicato, partirà questo pomeriggio alle 14 dal parcheggio del Centro Commerciale ‘La Fortezza’ e, percorrendo via Udine, si dirigerà di fronte al Cpr. Da lì imboccherà la via di Borgo Santa Maria Maddalena dove si fermerà.

“È previsto un grande dispiegamento di forze – conclude Tomasinsig – e abbiamo chiesto che la Polizia Stradale aiuti i vigili urbani nella chiusura delle strade perché le nostre forze non sono sufficienti”.