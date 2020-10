Nuovo Dpcm, il popolo delle partite Iva scende in piazza

Continuano le manifestazioni in regione contro le misure restrittive imposte dal Dpcm. Domani, alle 19, in piazza Libertà, a Udine, si sarebbe dovuta tenere la protesta 'spontanea' promossa sui social già a poche ore dalla firma del Dpcm del 25 ottobre. Questa mattina, però, è stato comunicato il cambio programma, con l'appuntamento posticipato a sabato 31 ottobre, in piazza XX Settembre, a Udine.



Nello stesso giorno e alla stessa ora si raduneranno di fronte a palazzo Palazzo Kechler anche i piccoli imprenditori. A comunicarlo è stata Cristina Pozzo, vicepresidente delle Partite Iva del Friuli Venezia Giulia, presidente del 'Movimento Politico Piazzetta del Pozzo' ed ex candidata alle ultime Regionali nella lista di Fratelli d'Italia.

Sarà una protesta pacifica, alla quale si potrà partecipare solo recandosi muniti di protezioni individuali. "Chiederemo in piazza l'annullamento delle restrizioni e delle chiusure anticipate previste dal Dpcm", spiega Cristina Pozzo estendendo l'invito a tutti i 215 Sindaci del Friuli Venezia Giulia.