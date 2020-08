Nuovo fronte temporalesco, scatta l'allerta meteo

Nel pomeriggio-sera di oggi, sabato 22, sulle Alpi passerà un fronte atlantico che, data la presenza d'aria molto calda e umida negli strati medio-bassi dell'atmosfera, favorirà instabilità, specie sui monti.

Dal pomeriggio sono quini probabili temporali sparsi sui monti e in serata possibili anche in pianura. Non si esclude qualche temporale forte. Per questo la Protezione civile regionale ha diramato un allerta meteo giallo, dalle 15 alla mezzanotte di oggi, su tutto il Fvg, con l'esclusione della zona di Trieste, per gli effetti legati alle precipitazioni.